Теперь по этим маршрутам будет курсировать не городской оранжевый транспорт, а областной – синий.

«Омскоблавтотранс» опубликовал расписание автобусов № 13 и 26, которые начнет обслуживать с 18 октября. На этих маршрутах ежедневно будут работать от восьми до десяти машин.

На маршрут № 13, который связывает поселок Чкаловский и микрорайон Осташково, выпустят четыре автобуса. Они будут курсировать с 06:14 до 21:48.

Для маршрута № 26 (микрорайон Булатово – Чкаловский питомник) подготовили два расписания. В будни возить омичей будут на шести автобусах, в выходные – на четырех. Первый рейс в будни планируется в 05:45, а в выходные – в 06:10. Автобусы будут ходить до 22:57 и 22:33 соответственно.

Отметим, что ранее на этих маршрутах работали автобусы муниципального ПП № 8.