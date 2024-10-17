За счет приобретения комплексной услуги от МегаФона, включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь, жители региона могут сэкономить средства.

Омичи могут экономить за счет приобретения комплексной услуги от МегаФона, включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь. Это стало возможно благодаря расширению партнерства между мобильным оператором и компанией «Омские кабельные сети» в рамках FVNO-модели, реализуемой МегаФоном.

Текущие и новые клиенты МегаФона могут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ. Расширение линейки услуг позволит клиентам МегаФона сократить суммарные затраты, которые они несут как на мобильную связь, так и на проводной интернет.

Кроме того, пакетное приобретение позволит существенно упростить управление расходами для клиента, так как все услуги (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

Новая услуга для жителей региона стала доступна в результате расширения FVNO-модели, реализованной МегаФоном совместно с компанией «Омские кабельные сети».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator – «виртуальный оператор фиксированной связи») – предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнеров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

Решение включает в себя не только расширение проекта на огромное количество новых клиентов, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых МегаФон совместно с партнером выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через кол-центр, в личном кабинете и так далее).

– МегаФон – лидер по покрытию сети мобильного интернета в России. И сейчас наша основная задача – сделать доступной услугу домашнего интернета для наших клиентов по всей территории страны. Партнерство с другими операторами позволяет нам рассчитывать на успешную реализацию проекта, – говорит директор департамента по продуктам B2C МегаФона Андрей Егоров.

Уточним, что реализация проекта началась в Омской области в прошлом году. Теперь география сотрудничества МегаФона с другими операторами увеличилась более чем в два с половиной раза.

Первый проект по FVNO-модели был запущен МегаФоном в 2020 году в Астрахани. В настоящее время компания предлагает конвергентные тарифы на основе своей сети широкополосного доступа в 17 регионах. Также МегаФон активно сотрудничает с другими операторами рынка.

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама