Омск-Информ
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·Общество

Родные не видели мужчину с 12 сентября.
Сотрудники полиции в Омске объявили в розыск 72-летнего Владимира Лаптева. Пенсионер вышел из дома на улице Жуковского 12 сентября и пропал.
Приметы мужчины: на вид 70 лет, рост 168 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы и черные туфли.
Информацию, которая может помочь отыскать мужчину, омичей просят сообщать в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19.
·Общество

Родные не видели мужчину с 12 сентября.
Сотрудники полиции в Омске объявили в розыск 72-летнего Владимира Лаптева. Пенсионер вышел из дома на улице Жуковского 12 сентября и пропал.
Приметы мужчины: на вид 70 лет, рост 168 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы и черные туфли.
Информацию, которая может помочь отыскать мужчину, омичей просят сообщать в полицию по телефонам: 102, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19.