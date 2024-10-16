Гранаты с вредителями обеззаразили, после чего допустили к продаже.

Сотрудники омского Россельхознадзора обнаружили вредителей в трех партиях гранатов из Узбекистана общим весом 9,2 тонны. Лабораторные исследования показали, что в Омскую область привезли фрукты с червецом Комстока.

Этот вредитель чаще всего повреждает такие фрукты, как ананасы, груши, персики, манго, хурму, питайю, яблоки, виноград и гранаты. Хотя в Омской области нет очагов этот вредителя, но если сложатся благоприятные условия, он может распространиться.

В результате сотрудники Россельхознадзора отправили гранаты на обеззараживание. После повторной лабораторной проверки фрукты допустили к реализации.