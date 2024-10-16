Омск-Информ
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·Общество

До этого явления остался один день.
Вечером 17 октября омичи смогут наблюдать Суперлуние. Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, отчего будет выглядеть больше и ярче, чем обычно.
Астрономы рекомендуют наблюдать за Суперлунием с открытых площадок, где горизонт не закрывают здания и деревья. Наиболее удачное время для наблюдений – сразу после заката.
Отметим, что в Омске также наступил период наблюдений за кометой Цзыцзиньшань. Ранее астрономы опубликовали снимки этого небесного тела.
·Общество

До этого явления остался один день.
Вечером 17 октября омичи смогут наблюдать Суперлуние. Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, отчего будет выглядеть больше и ярче, чем обычно.
Астрономы рекомендуют наблюдать за Суперлунием с открытых площадок, где горизонт не закрывают здания и деревья. Наиболее удачное время для наблюдений – сразу после заката.
Отметим, что в Омске также наступил период наблюдений за кометой Цзыцзиньшань. Ранее астрономы опубликовали снимки этого небесного тела.