Омск-Информ
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·Общество

Небесное тело уже можно наблюдать в небе над регионом. Видимость ее еще улучшится.
Омский планетарий и его руководитель Владимир Крупко опубликовали в соцсетях первые фотографии кометы Цзыцзиньшань, сделанные в Омске. Омичи наблюдают ее уже вторую ночь. «Курс самолета – на комету!» – подписал снимок планетарий.
– Несколько человек увидели комету без телескопа. Видимость улучшилась, надеемся на погоду завтра, – сообщил Крупко.
Как сообщалось ранее, лучше всего комета будет видна с 20 по 26 октября. К этому времени она отлетит от солнца и поднимется над горизонтом.
·Общество

Небесное тело уже можно наблюдать в небе над регионом. Видимость ее еще улучшится.
Омский планетарий и его руководитель Владимир Крупко опубликовали в соцсетях первые фотографии кометы Цзыцзиньшань, сделанные в Омске. Омичи наблюдают ее уже вторую ночь. «Курс самолета – на комету!» – подписал снимок планетарий.
– Несколько человек увидели комету без телескопа. Видимость улучшилась, надеемся на погоду завтра, – сообщил Крупко.
Как сообщалось ранее, лучше всего комета будет видна с 20 по 26 октября. К этому времени она отлетит от солнца и поднимется над горизонтом.