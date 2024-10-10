Наблюдать ее можно будет уже со следующей недели.

В Омском планетарии рассказали, когда омичи могут наблюдать комету Цзыцзиньшань, пролетающую над Землей сквозь облака солнечной плазмы. Она будет видна с 15 по 26 октября.

– 15-16 октября комета отойдет на достаточное расстояние от Солнца, чтобы быть заметной в свете вечерней зари низко над горизонтом. Наиболее удобное время наблюдений с 20 по 26 октября, когда комета уйдет дальше от Солнца и поднимется над горизонтом. Условия видимости ее будут улучшаться, но яркость начнет падать, – сообщили в Омском планетарии.

Цзыцзиньшань (Tsuchinshan) переводится как «Пурпурная гора». Ожидается, что она будет ярче, чем комета Неовайс (NEOWISE), которую можно было наблюдать в 2020 году.