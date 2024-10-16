Омский региональный оператор «Магнит» обеспокоен состоянием мусорных площадок.

Специалисты омского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магнит» сообщают о захламлении мусорных площадок в частном секторе. С наступлением осени владельцы домов, стремясь навести порядок, к сожалению, не соблюдают правила сбора отходов. В результате в мусорных контейнерах оказываются сено, навоз, спилы деревьев, куски бетона, шифера, несущих конструкций, а иногда даже отходы от разделки скота.

Жители Омска также осознают проблему и даже призывают окружающих к ответственному обращению с отходами. В социальных сетях можно увидеть такие призывы, ведь только совместными усилиями можно достичь чистоты и порядка в городе.

Региональный оператор со своей стороны также напоминает, что складирование непрофильных отходов в контейнеры для ТКО запрещено. Вывоз таких отходов не включен в тариф, и их утилизацией должны заниматься владельцы. Если установить владельца невозможно, ответственность ложится на собственников земельного участка. В многоквартирном жилом фонде это зона ответственности собственников квартир в лице управляющей компании или ТСЖ, в частном секторе – органов местного самоуправления.

– Работать в таких условиях крайне сложно, – отмечает директор транспортного оператора Дмитрий Уваров. – Захламление контейнеров усложняет вывоз отходов и приводит к образованию стихийных свалок. В таких случаях возчики вынуждены фиксировать невозможность оказания коммунальной услуги. Точка ставится в очередь на зачистку ломовозом, но даже с учетом того, что парк техники пополнился новой единицей, машины перегружены, и ждать вывоза непрофильных отходов приходится несколько дней.

Пресс-служба регионального оператора еще раз предупреждает, что в тарифе не предусмотрена техника для вывоза такого мусора, как сено, ботва, порубочные отходы, поэтому приходится оперативно перестраивать маршруты, перекидывать ломовозы на наиболее сложные участки, чтобы не допустить критической ситуации.

Природоохранное законодательство предусматривает ответственность для нарушителей обращения с отходами – им грозят штрафы: до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 50 тыс. рублей для юридических. Регоператор призывает жителей ответственно подходить к утилизации отходов, чтобы сделать Омск чище.