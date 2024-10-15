Насосную станцию разворовали, пока за ней никто не следил.
Многоквартирный дом № 19 на улице Подгорной в Омске (около Фрунзенского моста напротив ТК «Триумф») перестало топить сточными водами. Как сообщает прокуратура, проблему выявили и устранили.
Оказалось, что застройщик не обслуживал систему водоотведения и вовремя не передал канализационную насосную станцию ресурсоснабжающей организации. В результате из помещения, за которым никто не следил, похитили оборудование. Канализационная насосная станция, которая должна была перекачивать сточные воды в общегородскую сеть водоотведения, не работала, а сточные воды топили подвал.
Чтобы добиться устранения нарушений, прокуратура внесла представления застройщику – ООО «Геоторг» и управляющей компании – ООО «УК «Новая волна». В результате для насосной станции купили новое оборудование, станцию передали «ОмскВодоканалу» и затопление ликвидировали.
В прокуратуре также отметили, что по факту пропажи оборудования расследуется уголовное дело.