Омск-Информ
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·Общество

Как оказалось, подтопление происходит по причине перенасыщения грунта и вышедшей из строя канализационной сети.

В администрации Центрального округа прокомментировали информацию о подтоплении высотки на улице Подгорной рядом с Фрунзенским мостом.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», вокруг зеленой семнадцатиэтажки скапливается вода. Она затомила пространство у двери в подвал.

– Подтопление происходит по причине перенасыщения грунта и вышедшей из строя канализационной сети. В настоящее время управляющая компания «Новая волна» проводит ревизию вышедшего из строя оборудования КНС. Сегодня восстановят оборудование и с помощью мотопомпы и откачивающей техники будут выполнять перекачку воды в систему канализации, – сообщили в окружной администрации.

Также заявляется, что ситуация на контроле ответственных служб.

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·Общество

Как оказалось, подтопление происходит по причине перенасыщения грунта и вышедшей из строя канализационной сети.

В администрации Центрального округа прокомментировали информацию о подтоплении высотки на улице Подгорной рядом с Фрунзенским мостом.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», вокруг зеленой семнадцатиэтажки скапливается вода. Она затомила пространство у двери в подвал.

– Подтопление происходит по причине перенасыщения грунта и вышедшей из строя канализационной сети. В настоящее время управляющая компания «Новая волна» проводит ревизию вышедшего из строя оборудования КНС. Сегодня восстановят оборудование и с помощью мотопомпы и откачивающей техники будут выполнять перекачку воды в систему канализации, – сообщили в окружной администрации.

Также заявляется, что ситуация на контроле ответственных служб.

2872