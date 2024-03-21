Омск-Информ
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·Общество

Источник подтопления пока неизвестен, но вода грозит проникнуть в электрощитовую.
Свечку у Фрунзенского моста затопило. Как сообщает «СуперОмск», вокруг зеленой семнадцатиэтажки по адресу: Подгорная, 19, скапливается вода. Она затомила пространство у двери в подвал, на которой написано «Электрощитовая». Пока непонятно, что это – талые воды или канализационные.
Напомним, высотку сдали в эксплуатацию в конце 2021 года, с опозданием на пару лет. Чтобы это произошло, на объект даже выезжала тогда еще мэр Омска Оксана Фадина.
Отметим, что проблемы со сточными водами испытывают периодически жильцы новостроек на Пригородной. Несколько раз там приходилось откачивать жидкость из подвала.
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·Общество

Источник подтопления пока неизвестен, но вода грозит проникнуть в электрощитовую.
Свечку у Фрунзенского моста затопило. Как сообщает «СуперОмск», вокруг зеленой семнадцатиэтажки по адресу: Подгорная, 19, скапливается вода. Она затомила пространство у двери в подвал, на которой написано «Электрощитовая». Пока непонятно, что это – талые воды или канализационные.
Напомним, высотку сдали в эксплуатацию в конце 2021 года, с опозданием на пару лет. Чтобы это произошло, на объект даже выезжала тогда еще мэр Омска Оксана Фадина.
Отметим, что проблемы со сточными водами испытывают периодически жильцы новостроек на Пригородной. Несколько раз там приходилось откачивать жидкость из подвала.
4226