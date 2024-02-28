Чиновники хотят проверить проект канализации на ошибки и советуют управляющей компании установить датчики протечки.

Чиновники хотят проверить проект канализации на ошибки и советуют управляющей компании установить датчики протечки.

В доме № 23/2 на Пригородной снова затопило подвал. Как сообщает мэр Омска Сергей Шелест, канализация на объекте периодически выходит из строя. На место уже выехала бригада водоканала.

– Провел оперативное совещание с участием заместителя прокурора города Александра Викторовича Лазарчука, представителями омского подразделения «Росводоканала», моими заместителями. Выработали ряд решений, – сообщил Шелест в своем ТГ-канале.

Власти решили, что водоканал продолжит осуществлять аварийное прикрытие дома, пока не закончится оформление документов по передаче канализации на обслуживание этой ресурсоснабжающей организации. Глава города надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Власти также намерены предлагать управляющей компании установить датчик протечки, датчик, который отправляет информацию о приостановке работы КНС (канализационная насосной станция) на пульт диспетчера. Это позволит ремонтной бригаде выезжать на место задолго до того, как в подвале образуется потоп.

– Запросим документы, посмотрим, адекватные ли проектные решения принимались застройщиком. У коллег есть мнение, что коммунальные происшествия происходят из-за ошибок при проектировании и монтаже канализации, – добавил мэр.