Омск-Информ
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·Происшествия

Государственная жилищная инспекция причину разрушений так и не нашла, а жители по прежнему винят соседнюю стройку.
Жители дома № 23/2 на улице Пригородной сообщили о появлении новых трещин. При этом стройка, в которой омичи видят корень своей проблемы, не прекращается даже в выходные. Толчки от вбивания свай ощущают также жители домов №№ 23/3, 22/2, 21/3.
— Были следователь, прокуратура, ГЖИ. Причину возникновения трещин так и не установили. Пришли, потоптались, сфотографировали, ушли и все. Ситуация в доме все хуже и хуже с каждым днем, а нам так и не дали ответа о причинах возникновения и дальнейшего распространения трещин», — рассказал «Городу55» омич Александр.
Напомним, уже почти месяц жители дома № 23/2 боятся, что их девятиэтажка развалится. Кроме потрескавшихся стен людей беспокоит затопление подвала — сети никто не взял на обслуживание.
·Происшествия

Государственная жилищная инспекция причину разрушений так и не нашла, а жители по прежнему винят соседнюю стройку.
Жители дома № 23/2 на улице Пригородной сообщили о появлении новых трещин. При этом стройка, в которой омичи видят корень своей проблемы, не прекращается даже в выходные. Толчки от вбивания свай ощущают также жители домов №№ 23/3, 22/2, 21/3.
— Были следователь, прокуратура, ГЖИ. Причину возникновения трещин так и не установили. Пришли, потоптались, сфотографировали, ушли и все. Ситуация в доме все хуже и хуже с каждым днем, а нам так и не дали ответа о причинах возникновения и дальнейшего распространения трещин», — рассказал «Городу55» омич Александр.
Напомним, уже почти месяц жители дома № 23/2 боятся, что их девятиэтажка развалится. Кроме потрескавшихся стен людей беспокоит затопление подвала — сети никто не взял на обслуживание.