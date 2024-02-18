Оказывается насосная станция и системы канализации никто не взял на обслуживание.
Жильцы дома № 23/2 на улице Пригородной в Омске, где недавно потрескались стены, вчера пожаловались в соцсетях, что их подвал затопило. Похожая ситуация наблюдается и в доме № 21/3.
— Снова встала насосная станция на Пригородных. В свечке на Пригородной, 21/3 вода вообще уже ручьем вытекает из под фундамента в сторону стройки, — сообщают омичи.
В мэрии отметили, что вчера в 14:30 начали очистные мероприятия. Пока что о результатах этих работ ничего неизвестно.
— Для бесперебойной работы насосной станции и системы канализации необходимо взять сети на обслуживание. Департамент имущественных отношений в настоящее время заключает договор на аварийное прикрытие с «Омскводоканал» на данную канализационную насосную станцию, — добавили в мэрии.
Тем временем жильцы отмечают, что фундамент дома уже повело.