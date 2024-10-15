На заводе установили памятную доску Сали Катыку – одному из важнейших людей в истории предприятия.

На главной проходной Омского завода транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») появилась мемориальная доска одному из директоров предприятия – Сали Катыку. На торжественную церемонию открытия пригласили внука бывшего руководителя, а также ветеранов завода и представителей молодежного совета.

Немного истории: Сали Александрович Катык родился 20 октября 1930 года в Надеждинске (ныне это город Серов Свердловской области). В подростковом возрасте он устроился токарем на Уралвагонзавод, а в 1947 году поступил в Свердловский дорожно-механический техникум, и затем в Уральский политехнический институт. Получив диплом, в 1956 году снова вернулся на Уралвагонзавод помощником мастера. После этого он прошел путь от старшего инженера и начальника бюро чугунно-цветного литья до главного металлурга УВЗ. В 1969 году возглавил Уральский филиал ВНИТИ.

В 1972 году Сали Катык был назначен на должность директора Омского завода транспортного машиностроения и возглавлял предприятие до 1996 года. Сегодня среди ветеранов Омсктрансмаша немало тех, кому довелось работать под его началом.

– Сали Александрович провел масштабную реконструкцию производства, – отметила председатель совета ветеранов АО «Омсктрансмаш» Светлана Цегельникова. – И сегодня его дело живет – предприятие, как и раньше, в строю, запускается оборудование, обновляются цеха, наши изделия по-прежнему на высоком уровне. Я знаю, что в сердцах заводчан Сали Александрович Катык продолжает жить, сохраняется добрая и светлая память о нем, и его имя навсегда останется в истории нашего завода.

Почетное право открыть мемориальную доску и первыми возложить цветы было предоставлено внуку Сали Александровича Кириллу Катыку.

– Спустя много лет после ухода Сали Александровича с поста директора мы наконец увековечили его память здесь, на проходной предприятия, в которое он вложил свою душу и энергию, – рассказал Кирилл Катык. – Я часто общаюсь с ветеранами и всегда им задаю вопрос: «Если бы не было характера и воли Сали Александровича Катыка, получилось бы сделать Т-80, который стал гордостью Омска?». И все склоняются к тому, что, наверное, все-таки получилось, но не в такие сжатые сроки, потому что Сали Александрович все свое время проводил на заводе. Но самое главное, он всегда ценил свой коллектив, ценил рабочих и с каждым умел найти общий язык.

Торжественная церемония проходила возле памятника танку Т-80 – знаменитой боевой машине, производство которой было запущено именно в то время, когда предприятием руководил Сали Катык. За ее освоение в 1981 году коллектив Омского завода транспортного машиностроения был удостоен ордена Ленина.

– В своей работе Сали Александрович Катык опирался на ключевые ориентиры, такие как упорство, трудовой героизм, техническая грамотность, забота о людях. Без них невозможны производственные достижения и развитие предприятия. И сейчас эти понятия очень актуальны, и мы тоже стремимся их придерживаться, – отметила директор по персоналу АО «Омсктрансмаш» Екатерина Нежник. – Это событие знаковое для нашего завода, приятно, что оно объединило несколько поколений сотрудников.

Сали Александрович всегда делился своими знаниями и опытом, преподавал в ОмГУПС. На его счету 135 печатных работ, в том числе 5 монографий, 35 авторских свидетельств на изобретения, но при этом он никогда не забывал основ рабочей профессии и всегда мог подать личный пример сотрудникам в цехах.