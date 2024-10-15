Родившиеся в регионе около десяти тысяч малышей не смогли «перекрыть» умерших, которых за восемь месяцев текущего года уже более 16 тысяч.

Омскстат обнародовал данные о естественном движения населения в регионе. С января по август текущего года в Омской области родились 9616 жителей. За это же время умерли 16 522 человека. Естественная убыль населения составила 6906 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась почти на 25 %.

При этом внушает оптимизм статистика в отношении браков и разводов. Первых было зарегистрировано 8102, вторых – 5659. Значительное время показатели были почти тождественными.