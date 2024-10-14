В Омске начали устанавливать знаки, которые запрещают выходить на лед.

В департаменте общественной безопасности омской мэрии сообщили, что приступили к обследованию потенциально опасных мест выхода на лед. На этих участках собираются установить запрещающие знаки.

Знаки «Выход (выезд) на лед запрещен» появятся в указанных местах уже через две недели – к 1 ноября 2024 года. Одно из опасных мест уже известно. Это водоем, который находится в районе бульвара Космонавтов в Кировском округе. Именно там минувшей весной местные жители сделали горку, по которой скатывались прямо в водоем.

Отметим, что за выход на лед в опасных местах, где находятся запрещающие знаки, придется заплатить штраф. Его размер варьируется от 500 до 1000 рублей.