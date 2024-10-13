Его сердце остановилось, когда ему было всего 19 лет.

Алексей Черепанов был выдающимся нападающим в истории омских «ястребов». Он провел 106 матчей и им было забито 38 шайб. В составе юниорской сборной России Черепанов выигрывал золото чемпионата мира.

13 октября 2008 года за две минуты до финальной сирены матча «Витязь» — «Авангард» у него остановилось сердце. Черепанову было всего 19 лет. В омских «ястребах» с уважением и теплой памятью вспомнили о своем выдающемся игроке.

- Лёша, мы помним. Ты навсегда в сердце омского хоккея — и в сердцах всех, кому дорог «Авангард». Набирай очки в небесной лиге и приглядывай за «ястребами», а мы будем знать, что каждую ночь с бесконечной любовью нам светит звёздочка Чери, - поделились в пресс-службе ХК «Авангард».

Напомним, что Алексей Черепанов родился 15 января 1989 года в селе Озерки Тальменского района Алтайского края. Воспитанник барнаульского и омского хоккея. Нападающий. Мастер спорта. Играл под № 7. Сердце нападающего омского «Авангарда» остановилось на скамейке запасных за три минуты до окончания матча с «Витязем». Похоронен в Омске на Старо-Северном кладбище.