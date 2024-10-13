Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Павел Найденко ранее занимал аналогичную должность в ДНР.

Стало известно, кто будет руководителем регионального Фонда обязательного медицинского страхования. Губернатор Виталий Хоценко назначил Павла Найденко. Накануне был подписан соответствующий документ.

Отметим, что его кандидатуру согласовали с федеральным фондом. Ранее Павел Найденко занимал должность первого заместителя руководителя Фонда обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что свой пост спустя 12 лет работы покинул Владимир Спинов. Он ушел по собственной инициативе, на этой должности он пробыл с 2012 года.

·Общество

Павел Найденко ранее занимал аналогичную должность в ДНР.

Стало известно, кто будет руководителем регионального Фонда обязательного медицинского страхования. Губернатор Виталий Хоценко назначил Павла Найденко. Накануне был подписан соответствующий документ.

Отметим, что его кандидатуру согласовали с федеральным фондом. Ранее Павел Найденко занимал должность первого заместителя руководителя Фонда обязательного медицинского страхования в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Напомним, что ранее сообщалось о том, что свой пост спустя 12 лет работы покинул Владимир Спинов. Он ушел по собственной инициативе, на этой должности он пробыл с 2012 года.