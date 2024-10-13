В регионе действует система квотирования рабочих мест.

В региональном Минтруде сообщили о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. С начала текущего года служба занятости помогла почти 500 человек получить работу.

Помимо трудоустройства, специалисты готовы оказать помощь в организации собственного дела, психологическую поддержку и социальную адаптацию на рынке труда, содействие во временном трудоустройстве. Соискатели с инвалидностью сегодня работают на предприятиях разных сфер деятельности, в сфере услуг, в банковском секторе.

– В сентябре в Омской области принят закон, который изменил порядок квотирования рабочих мест для граждан с инвалидностью. Теперь прием на работу этой категории граждан в обязательном порядке коснется компаний, в которых численность сотрудников составляет больше 35 человек. Уверена, что принятый закон обеспечит прирост численности трудоустроенных инвалидов, в том числе первой и второй группы, – отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

Чтобы мотивировать работодателей принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, в регионе действует система квотирования рабочих мест.