Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Как сообщили в компании, это отражается на абонентах.
Сегодня «Омские кабельные сети» сообщили о DDoS-атаке, которой подвергаются. Она повлияла как на инфраструктуру компании, так и на интернет абонентов.
– Приносим извинения за возможные неудобства, наши специалисты прилагают все усилия для минимизации последствий, – сообщили в компании.
Отметим, что компания «Омские кабельные сети» – один из лидеров регионального рынка широкополосного доступа к сети Интернет.
·Общество

Как сообщили в компании, это отражается на абонентах.
Сегодня «Омские кабельные сети» сообщили о DDoS-атаке, которой подвергаются. Она повлияла как на инфраструктуру компании, так и на интернет абонентов.
– Приносим извинения за возможные неудобства, наши специалисты прилагают все усилия для минимизации последствий, – сообщили в компании.
Отметим, что компания «Омские кабельные сети» – один из лидеров регионального рынка широкополосного доступа к сети Интернет.