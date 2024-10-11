Глава региона подписал документ о порядке выезда за границу.

Сегодня, 11 октября, Виталий Хоценко утвердил правила выезда омского губернатора из России. Согласно опубликованному документу, выехать за границу глава региона сможет только в том случае, если поставит в известность УФСБ России по Омской области и Службы внешней разведки РФ.

Указ касается не только губернатора, но и того, кто временно исполняет его обязанности. Перед поездкой за границу требуется направить письменное уведомление в указанные органы. Уведомление в трех экземплярах необходимо передать в управление губернатора по защите государственной тайны не менее чем за 30 дней до выезда.

Если будет нужно срочно уехать, уведомление придется подавать незамедлительно. Причиной для такой поездки может служить лечение, болезнь или смерть близкого родственника за рубежом, либо принятие наследства.

Отметим, что в уведомлении губернатор должен указать цель выезда из страны, сроки пребывания за рубежом, место назначения (в том числе те страны, где глава региона будет проездом), вид транспорта для поездки и адрес проживания за границей.