Омск-Информ
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·Общество

13 октября прекратится навигация по маршруту Центр – Зеленый Берег.

Сегодня, 11 октября, в региональном Минтрансе сообщили о прекращении навигации теплоходов по маршруту Центр – Зеленый Берег. Это произойдет уже 13 октября, в воскресенье.

– 13 октября по пригородному маршруту Центр – Зеленый Берег завершатся рейсы в текущем навигационном сезоне. Рейс начал осуществлять пассажирские перевозки с 1 мая на теплоходе «Москва-126». Всего за период навигации 2024 года по маршруту Центр – Зеленый Берег по состоянию на 10 октября было перевезено 11.5 тыс. пассажиров, – проинформировали в ведомстве.

Также стало известно о том, что пассажиров продолжат перевозить до 31 октября 2024 года на теплоходе по маршруту Большая Тебендя (Паново) – Кайсы.

Напомним, что Зеленый Берег является садовым товариществом и маршрутом преимущественно пользовались дачники.

·Общество

13 октября прекратится навигация по маршруту Центр – Зеленый Берег.

Сегодня, 11 октября, в региональном Минтрансе сообщили о прекращении навигации теплоходов по маршруту Центр – Зеленый Берег. Это произойдет уже 13 октября, в воскресенье.

– 13 октября по пригородному маршруту Центр – Зеленый Берег завершатся рейсы в текущем навигационном сезоне. Рейс начал осуществлять пассажирские перевозки с 1 мая на теплоходе «Москва-126». Всего за период навигации 2024 года по маршруту Центр – Зеленый Берег по состоянию на 10 октября было перевезено 11.5 тыс. пассажиров, – проинформировали в ведомстве.

Также стало известно о том, что пассажиров продолжат перевозить до 31 октября 2024 года на теплоходе по маршруту Большая Тебендя (Паново) – Кайсы.

Напомним, что Зеленый Берег является садовым товариществом и маршрутом преимущественно пользовались дачники.