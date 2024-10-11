Влада Рослякова снялась в проморолике новой коллекции модельера.

В соцсетях были опубликованы фрагменты проморолика новой свадебной коллекции дизайнера Sareh Nouri с участием модели Влады Росляковой.

Бывшая омичка стала лицом новой коллекции модельера. На съемке модель позировала в трех образах. Рослякова была в голубом платье с акцентным бантом и цветочным принтом, который гармонично сочетался с ободком в виде цветов.

Также Влада Рослякова была замечена еще в двух образах дизайнера. Однако они оба были белыми свадебными платьями. Платья макси роскошно подчеркивали идеальный силуэт модели и легкость ткани. Одно платье отличалось небольшой бахромой, а второе – акцентными пуговицами в два ряда.

Напомним, что в сентябре бывшая омичка, Влада Рослякова, прошла по подиуму вместе с Наоми Кэмпбелл. Две селебрити встретились во время показа Ralph Lauren в Нью-Йорке.