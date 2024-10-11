BNPL-сервисы набирают популярность как в нашем регионе, так и по всей стране.

В 2024 году россияне все чаще приобретают товары, в частности смартфоны, при помощи системы BNPL (Buy Now Pay Later – «покупай сейчас, плати потом»). Покупатель получает возможность оплатить товар частями, каждая из которых составляет 25 % от общей суммы. При этом переплаты, в отличие от покупки в кредит, в этом случае нет. Комиссия может начисляться, только если покупатель продлевает срок выплаты суммы. До 30 % всех товаров и услуг, которые приобретали по BNPL в объединенной розничной сети МегаФона и Yota. Самым популярным брендом смартфонов, оплачиваемых по частям, стал Apple.

Чаще всего таким способом клиенты объединенной розничной сети МегаФона и Yota оплачивают смартфоны – на них приходится почти треть всех покупок по BNPL, при этом годом ранее показатель был равен 22 %. Доля оплат «частями» аксессуаров к смартфонам – 21 % против 18 % годом ранее. Далее следует настройка оборудования – на нее приходится 17 % приобретаемых по BNPL товаров и услуг. В услуги по настройке оборудования могут входить установка необходимых приложений на смартфон, подключение устройств «умного дома» или наклеивание на экран защитных пленок.

Помимо смартфонов, в текущем году россияне полюбили оплачивать «частями» планшеты. Так, в январе – сентябре 2024 года при помощи опции BNPL было приобретено на 12 % больше планшетов, чем за аналогичный период 2023 года. В деньгах этот показатель вырос на 14 %. В числе лидеров также смартфоны Apple (+19 % в штуках и +43 % в деньгах).

– BNPL для нашего клиента – это в первую очередь возможность приобрести желаемый гаджет, аксессуар или заказать услугу прямо сейчас, без необходимости откладывать покупку до момента накопления нужной суммы, – подчеркнул директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов. – Кроме того, покупатель оценил удобство и технологичность нового продукта, так как при BNPL, в отличие от обычного кредита, не требуется оформления договора и заполнения других бумаг. Именно поэтому услуга так востребована, и ее популярность будет расти, поскольку клиент не переплачивает за купленный товар. А для компаний, которые ввели такой способ оплаты покупок, это еще и новые клиенты, рост спроса и среднего чека.

В Омской области самыми популярными брендами смартфонов, оплачиваемыми по частям, стали гаджеты китайских производителей, в текущем году их приобретали на 21 % чаще, чем в прошлом. Кроме смартфонов, при помощи BNPL омичи покупали аксессуары к ним. В 2024 году этой схемой пользовались на 30 % чаще, чем в 2023 году. Далее идут услуги по подключению и настройке оборудования с небольшим приростом к 2024 году.

Крупнейшими рынками BNPL в мире являются Китай, США и Европа, при этом впервые оплата частями возникла именно в Европе более 20 лет назад. Наивысшая доля оплаты покупок частями наблюдается в Австралии – там они занимают 50 %. В России сервисы BNPL начали появляться в 2021 году, доля оплат покупок «частями» сейчас не превышает нескольких процентов, однако этот рынок набирает обороты.

В объединенной розничной сети МегаФона и Yota можно приобрести гаджеты, аксессуары и услуги по BNPL от «Яндекс Сплит» и «Денум Плати частями».

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама