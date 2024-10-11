Последний раз его видели у дома в микрорайоне Радуга.

В группе волонтеров поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» появилась информация о поиске 72-летнего Владимира Лаптева.

По сообщению волонтеров, пенсионера в последний раз видели 10 октября, когда он выходил из дома на улице Жуковского, 31/1 в микрорайоне Радуга.

Волонтеры указывают приметы пропавшего: рост 168 см, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На нем была черная куртка, черные джинсы, черные туфли.

Также в объявлении указывается, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи.

Для его поисков требуются добровольцы. Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Лаптева, просят обратиться в поисково-спасательный отряд или в полицию по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).