В основе игры будут реальные районы Омска, а также стереотипы, связанные с ним.

Студенты ОмГТУ разрабатывают компьютерную игру про омское метро «Тайна метро». За идеей и реализацией проекта стоят Данила Ковалев, Максим Лугин и Максим Радле-Десятник.

По информации вуза, игра представляет собой историю подростка, исследующего подземные сооружения города. Главный герой узнает, что из Омска невозможно выехать. Чтобы найти выход, необходимо решить загадки. Головоломки скрыты в заброшенных тоннелях метро, куда он и отправляется для поиска ответов.

Игроки будут перемещаться по локациям, разработанным на основе реальных районов Омска. В виртуальном пространстве будут присутствовать знакомые всем омичам места – железнодорожный вокзал, станция метро и многие другие.

Как отметили разработчики, атмосфера игры будет близка всем жителям провинциальных постсоветских городов благодаря отраженной в гейм-дизайне типовой застройке жилых районов.

– Нам показалось хорошей идеей создать игру про наш родной город, воплотив в ней разные стереотипы, истории и факты про него. За основу было взято омское метро и шутка про то, что невозможно покинуть Омск, – поделился один из авторов проекта Данила Ковалев.

Он добавил, что игра относится к приключенческому жанру с включением элементов ролевой игры. Это сделано для того, чтобы игроку было интересно выбирать развитие диалогов и влиять на ход развития сюжета. По словам Данилы Ковалева, команда разработчиков создавала продукт для аудитории, любящей исследовать и решать головоломки. У авторов уже есть наброски сюжета, интерфейса и 3D-моделей, которые будут использованы в дизайне, а также разработаны первые демоуровни.

На развитие проекта выделен грант в 1 млн рублей – авторы игры победили в конкурсе «Студенческий стартап». Грантовые средства понадобятся для регистрации общества с ограниченной ответственностью, закупки необходимого оборудования и выплат заработной платы участникам проекта.