Расчеты были основаны на недостоверных сведениях, а замеры накопления ТКО в зимний период велись с нарушениями.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Омской области будут считать заново. Суд признал незаконным соответствующий приказ РЭК, утвердивший их еще в 2017 году. Отмены нормативного акта добилась региональная прокуратура.

Как напомнили в ведомстве, в июле Омский областной суд удовлетворил иск заместителя прокурора области, обязав РЭК принять новый нормативный правовой акт и установить новые нормативы накопления ТКО для населения.

– Установлено, что расчет данного норматива был основан на недостоверных сведениях о количестве проживающих граждан (использовались лишь ориентировочные сведения от органов местного самоуправления), – сообщили в прокуратуре. – Также была нарушена процедура проведения замеров при расчете норматива накопления ТКО для зимнего сезона.

Комиссия с этим не согласилась и направила апелляцию на решение суда. Судебная коллегия по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции согласилась с Омским областным судом, оставив его решение без изменения, а жалобы без удовлетворения

Утверждению нормативов накопления ТКО предшествуют замеры мусора по различным группам потребителей. Они проводятся четыре раза в год – зимой, весной, летом и осенью. Это значит, что новые нормативы при оптимистичном сценарии появятся не раньше 2026 года.