Просто позвонить в банк и сообщить о потере карты будет недостаточно. Ее могут не заблокировать.

Полиция нередко сообщает о злоумышленниках, которые опустошают найденные на улице или в общественных местах банковские карты. Они направляются в магазины, кафе, салоны и другие места, в считаные часы сводя баланс карты к нулю. Ее хозяин порой узнает о краже постфактум – СМС-оповещения о списании средств люди часто выключают либо вообще не пользуются этой услугой.

В случае утери банковской карты ее нужно немедленно заблокировать, говорит руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Эксперт отмечает, что просто позвонить в банк и сообщить о случившемся будет недостаточно. Лучше дополнительно съездить в отделение банка и написать заявление о блокировке карты.

– Как только обнаружите пропажу карты, сразу позвоните в банк и проинформируйте его об инциденте. Но на этом останавливаться нельзя, может сработать человеческий фактор, и в силу ошибки карта не будет заблокирована. Поезжайте в ближайшее отделение банка и оставьте письменное заявление о блокировке, взяв себе второй экземпляр с отметкой о принятии, – сказал Хаминский в комментарии порталу News.ru.

По дороге в банк, советует юрист, следует направить в его адрес электронное письмо с почтового ящика, на который приходят банковские выписки. Также есть смысл написать заявление в полицию – утерянной банковской карты могут воспользоваться в ближайшее время.