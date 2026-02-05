Эксперт посоветовал не выбрасывать просроченные банковские карты

Платежными данными могут воспользоваться мошенники.

omskinform.ru

Если выбросить неиспользуемую банковскую карту, то возникает риск, что инструментом воспользуются злоумышленники. Об этом рассказал заместитель руководителя по информационной безопасности «Сравни» Никита Блисс.

Мало кто догадается, но злоумышленникам могут пригодиться платежные реквизиты.

- На любой карте выбиты все необходимые для списания средств реквизиты: номер, срок действия, имя держателя и CVV-код. Даже если стереть CVV-код перед утилизацией, злоумышленники могут использовать номер карты и личные данные владельца для фишинга или целенаправленной социальной инженерии, - приводит слова специалиста RT.

Чтобы избежать рисков, необходимо деактивировать карту, заблокировав через банк или мобильное приложение, и физически уничтожить ее, разрезав чип и магнитную полосу.

По его мнению, не стоит бездумно хранить или выкидывать неиспользуемые карты. Особое внимание стоит уделить кредитным картам.

- Даже если не пользоваться картой, банк может списать плату за обслуживание через год, что испортит кредитную историю. Рекомендуется закрывать неиспользуемые счета, проверять условия (бесплатным обслуживание часто бывает только первый год) и следить за отсутствием задолженностей», — добавил эксперт.

При этом дома стоит иметь запасную карту, что может спасти в случае ее потери или застревания в банкомате.