Восхождение было непростым, но омичи забрались на гору, высота которой более 5 тысяч метров.

Команда из шести омичей взошла на вершину горы Арарат. Ее высота составляет 5 137 метров.

В числе тех, кто поднимался на гору, были ведущие технолог и геолог ООО «Меретояханефтегаз» Марьян Ижик и Кирилл Зайцев, контент-мейкер Евгений Леготкин, предприниматель Игорь Жарлов и ведущий инженер цеха по добыче нефти и газа Роснефти Никита Лашкин. Им помогал с восхождением проводник горного туризма Вячеслав Камчарский.

Во время похода омичи столкнулись с метелью и снегопадом, попали в снежное облако, а также остались без палатки. На самой вершине горы они увидели тень от Арарата, она была очень четкой.