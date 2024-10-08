Согласно аналитике, омские машиностроители активнее стали использовать эти технологии.

Компания МегаФон провела анализ динамики использования M2M сим-карт за последние пять лет. Больше всего мобильным интернетом для умных устройств пользуются организации, работающие в сфере ЖКХ, а также промышленные предприятия. Количество такого оборудования в этих областях выросло, соответственно, в четыре и пять раз. А средний размер трафика, передаваемый одним устройством, увеличился втрое.

Каждый год наблюдается рост промышленных гаджетов с выходом в интернет при помощи сим-карт – в среднем на 18 % в год. За последние пять лет количество удвоилось. Это обусловлено необходимостью в автоматизации, а также увеличением возможностей интернета. Умные устройства собирают и передают данные, обмениваются ими между собой, помогают оцифровать производство и заменяют ручной труд.

Наибольший рост – более 400 % – демонстрирует промышленность. Устройства с М2М сим-картами здесь применяются для решения самых разных задач: от мониторинга экологической обстановки до управления технологическими процессами. В жилищно-коммунальном хозяйстве пятилетний рост составил более 300 %, он связан с внедрением умных приборов учета коммунальных ресурсов.

Стабильный рост также демонстрирует и сельское хозяйство – около 9 % ежегодно. Современные технологии применяются для мониторинга состояния окружающей среды, контроля показателей, дистанционного управления процессами на фермах.

За последние 5 лет среднее количество данных, передаваемых одним устройством, возросло в три раза – с 550 Мб до 1,5 Гбайт, что объясняется широким распространением умных видеокамер. Однако большая часть промышленного оборудования (более 92 %) потребляет менее 100 Мб в месяц.

В России М2М сим-карты наиболее распространены в центральной части страны (43% от общего количества). В основном технология здесь применяется для управления городской инфраструктурой («Умный город», «Безопасный город»), ЖКХ, мониторинга экологической обстановки. Еще 32% сим-карт приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Здесь при помощи умных устройств автоматизировано машиностроение и управление автопарками, добыча полезных ископаемых, ведётся мониторинг функционирования трубопроводов и отдаленных промыслов.

– МегаФон является лидером по внедрению М2М сим-карт в промышленность и городскую среду, – отмечает Андрей Кузнецов, директор по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона. – Для того чтобы обеспечивать стабильной связью и наших абонентов, и М2М-устройства, мы совершенствуем мобильную сеть, увеличиваем емкость и покрытие, развиваем специализированные технологии связи, такие как NB-IoT. Чтобы интернет вещей стал более доступным разным бизнесам, мы разработали тарифные решения под все популярные задачи. Одно из них – тариф с разовой оплатой на 10–15 лет, что упрощает и удешевляет эксплуатацию умных устройств.

M2M (Machine to Machine) – технология, которая позволяет устройствам обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом без участия человека. Подключение таких устройств к мобильным сетям позволяет организовать автоматизированный обмен данными в тех местах, где нет проводной сети: на подвижных объектах и устройствах, расположенных за пределами физического периметра компании. Продолжительность сессии передачи данных в беспроводных сетях составляет всего 5 секунд, что в 4 раза быстрее передачи по кабелю.

Интернет вещей позволяет создать глобальную сетевую инфраструктуру предприятия, включающую в себя множество разных устройств. МегаФон разработал микросервисную платформу, которая агрегирует различные данные, анализирует их и прогнозирует возможные сценарии. Это помогает цифровизировать процессы и обеспечить своевременную реакцию на изменения, что улучшает основные бизнес-метрики компаний. Платформа адаптируется под разные задачи в зависимости от вида бизнеса и отрасли. Для каждой индустрии разработаны вертикально интегрированные решения: «Умное ЖКХ», «Экомониторинг» «Контроль кадров», «Контроль транспорта» и «Мониторинг воды».

ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. Реклама