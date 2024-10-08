У нее есть шанс получить 3 млн рублей и заветный титул.

На официальном сайте Международного конкурса красоты «Мисс Офис» опубликовали имена 30 финалисток. Среди них 33-летняя омичка Мария Позднякова.

По информации на сайте, Мария является руководителем отдела продаж в ООО «Полисервис». Она многодетная мать, увлекается спортом, пением. Она старается помогать другим, поэтому занимается благотворительностью.

Отметим, что ранее яркие офисные дамы проходили онлайн-голосование. По его результатам 7 октября стали известны имена финалисток. Теперь девушки отправятся в Москву, где будут бороться за титул главной офисной красавицы мира. Победительница получит корону и 3 млн рублей. 30 ноября конкурсанток ждет масштабное шоу, на котором объявят имя победительницы.

Напомним, что конкурс «Мисс Офис» был создан 14 лет назад, в 2010 году. Соревнуются за корону и денежный приз офисные красотки со всего мира.