Снаряд оказался учебно-имитационным.

В минувшее воскресенье, 6 октября, житель Омска занялся ремонтом в своей квартире на улице 2-й Челюскинцев и обнаружил гранату. Снаряд был спрятан под полом.

Омич вызвал росгвардейцев. Инженерно-техническая группа ОМОНа выехала на место, осмотрела находку и заключила, что это использованная учебно-имитационная граната РГД-5. Опасности она не представляет. Гранату из малоэтажного дома изъяли и передали следственно-оперативной группе полиции.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщать в правоохранительные органы. Осматривать его или перемещать может быть опасно для жизни.