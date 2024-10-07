Комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на Черлакском тракте.
На Черлакском тракте, в районе села Усть-Заостровка, установили новый комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Умные камеры будут выявлять нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, а также фиксировать не пристегнутых ремнями безопасности водителей.
Как сообщили в министерстве региональной безопасности Омской области, в настоящее время комплекс проходит тестовую эксплуатацию. Уже в скором времени нарушителям начнут приходить штрафы.
– После сдачи объекта в Госавтоинспекцию на основании зафиксированных материалов водители, нарушившие Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности, – отметили в ведомстве.
Участок трассы, где появился новый комплекс, является местом концентрации ДТП ввиду большого количества транспорта.