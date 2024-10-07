Омск-Информ
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·Общество

Очевидцы опубликовали снимок из подъезда в городке Нефтяников.

Сегодня, 7 октября, в группе «Инцидент Омск» жители городка Нефтяников сообщили о нахождении памятной звезды группы Dabro из парка «Вокруг света». Неизвестные украли ее с аллеи, оставив после себя лишь основание с табличкой. Звезда нашлась в подъезде жилого дома.

– Наша читательница сообщила, что украденную звезду нашли в подъезде одного из домов на улице Энтузиастов, – написали в соцсетях.

Аллея звездных пожеланий для будущих поколений была создана минувшим летом. Памятные пожелания омичам оставляют артисты, выступающие с концертами на сцене парка «Вокруг света». Звезду с пожеланием от группы Dabro, возможно, похитили фанаты.

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·Общество

Очевидцы опубликовали снимок из подъезда в городке Нефтяников.

Сегодня, 7 октября, в группе «Инцидент Омск» жители городка Нефтяников сообщили о нахождении памятной звезды группы Dabro из парка «Вокруг света». Неизвестные украли ее с аллеи, оставив после себя лишь основание с табличкой. Звезда нашлась в подъезде жилого дома.

– Наша читательница сообщила, что украденную звезду нашли в подъезде одного из домов на улице Энтузиастов, – написали в соцсетях.

Аллея звездных пожеланий для будущих поколений была создана минувшим летом. Памятные пожелания омичам оставляют артисты, выступающие с концертами на сцене парка «Вокруг света». Звезду с пожеланием от группы Dabro, возможно, похитили фанаты.

1286