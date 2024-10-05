Омск-Информ
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·Общество

В соцсетях опубликован снимок очевидцев.

Вчера, 4 октября, в группе «Инцидент Омск» посетители парка «Вокруг света» опубликовали снимок отсутствующей звезды от группы «Дабро». От некогда украшавшей конструкции остался лишь силуэт.

Напомним, что аллея со звездами от известных гостей Омска была создана летом 2024 года. Памятное пожелание омичам на аллее уже оставлял глава региона Виталий Хоценко, а также директор «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. Позже звезды с пожеланиями еще оставили звездные гости: певица Юлианна Караулова и группа Dabro.

Ранее «Омск-информ» сообщал о передаче компании «Омск Сайдинг Инвест» в концессию территорию «Зеленого острова» на 25 лет. Планируется, что каждый год компания будет инвестировать в развитие известного парка 42 млн рублей.

·Общество

В соцсетях опубликован снимок очевидцев.

Вчера, 4 октября, в группе «Инцидент Омск» посетители парка «Вокруг света» опубликовали снимок отсутствующей звезды от группы «Дабро». От некогда украшавшей конструкции остался лишь силуэт.

Напомним, что аллея со звездами от известных гостей Омска была создана летом 2024 года. Памятное пожелание омичам на аллее уже оставлял глава региона Виталий Хоценко, а также директор «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев. Позже звезды с пожеланиями еще оставили звездные гости: певица Юлианна Караулова и группа Dabro.

Ранее «Омск-информ» сообщал о передаче компании «Омск Сайдинг Инвест» в концессию территорию «Зеленого острова» на 25 лет. Планируется, что каждый год компания будет инвестировать в развитие известного парка 42 млн рублей.