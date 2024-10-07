На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

На сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети опубликовали информацию о кратковременных проблемах в телевещании на территории Омской области в период с 7 по 13 октября.

Так, в селе Неверовка в Таврическом районе проблемы возникнут 8 октября на РТРС-1, РТРС-2 с 11 до 17 часов по местному времени. В рабочем поселке Павлоградка – 10 октября: РТРС-1, РТРС-2 с 9 до 15 часов. В рабочем поселке Русская Поляна – 9 октября: РТРС-1, РТРС-2, Радио России с 11 до 17 часов.

– В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Приносим извинения за возможные неудобства, – сообщили в пресс-центре РТРС.

При этом на всей территории региона с 4 по 20 октября возможны перерывы в вещании из-за активности солнца. Их длительность может составлять до 17 минут.

Напомним, что к первому и второму мультиплексу (РТРС-1 и РТРС-2) относятся такие каналы, как «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург – 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ, «Муз ТВ».