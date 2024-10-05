Новая цена за проезд будет действовать с 11 октября.

Для пассажиров маршрутки № 327 грядет повышение стоимости проезда. Маршрутка ходит от конечной остановки «ДК им. Лобкова», на ней можно доехать до поселка Светлого, деревни Падь и поселка Иртышкого.

Как сообщают пассажиры, часто пользующиеся этим маршрутом, стоимость поездки изменится со следующей пятницы, 11 октября. До поселка Светлого можно будет за 60 рублей, до поселка Иртышского – за 90 рублей и до деревни Пади – за 100 рублей. В границах Омска стоимость проезда составит 40 рублей.

При этом завсегдатаи сообщают о том, что в 2023 году цена поездки из Омска в поселок Иртышский увеличилась с 58 до 70 рублей. Скоро она вырастет еще на 20 рублей.