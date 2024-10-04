Севак Сароян требует признать себя финансово несостоятельным из-за невозможности погасить исковые требования.

Известный омский строитель, бывший директор «Дорожно-строительной компании» Севак Сароян подал в Арбитражный суд Омской области заявление о самобанкротстве из-за исковых требований в 34 млн руб. Эти средства он не в состоянии заплатить.

Арбитражному суду предстоит установить причину неплатежеспособности предпринимателя. И выбрать порядок банкротства – путем реструктиризации долгов или продажи имущества.

Причина финансовой несостоятельности Севака Сарояна кроется в уголовном деле, которое закончилось реальным сроком и взысканием крупной суммы.

По версии силовиков, расследовавших уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств, в декабре 2016 года, от лица возглавляемой им компании он заключил договор субподряда с АО «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» (ДРСУ № 5). По контракту следовало восстановить участки дорог в Знаменском районе после паводка в 2015 году. Однако по факту работы не выполнялись, а деньги оседали в строительной компании. Хотя отчетность о выполненных объемах имелась.

В январе 2020 года Севак Сароян признан виновным и получил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. 15 декабря 2022 года Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с Севака Сарояна и его отца Гамлета Сарояна 33,8 млн руб. в пользу ДРСУ № 5. Судя по всему, средства не удалось возместить.