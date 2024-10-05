Специалисты МегаФона предостерегают о возможной краже данных.

У многих людей дома есть возможность подключаться к беспроводному интернету и иметь возможность потреблять огромное количество трафика. Но постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне имеет ряд существенных недостатков – об этом нам рассказал главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа МегаФона Оскар Исмагилов.

Основная причина, по которой стоит переключаться на мобильный интернет в общественных местах — это безопасность данных. Когда Wi-Fi включен, то телефон автоматически ищет доступные сети для подключения. Как правило, вам необходимо вбить пароль и логин. Но если вы ранее подключались к какой-либо сети, гаджет автоматически соединяется с ней, когда вы снова входите в зону её действия. Если у этой сети нет высокого уровня безопасности, вы становитесь легкой целью перехвата данных, которые передаются между вашим смартфоном и общедоступной точкой доступа.

Личные данные, данные банковских карт и доступ к основным сервисам могут попасть к хакерам, что может привести не только к слежке за вашей активностью в сети, но и финансовым потерям. Отключая Wi-Fi перед выходом из дома, вы снижаете риск взлома устройства.

Второй момент: включенный поиск Wi-Fi дополнительно расходует заряд батареи. Так что при отключении поиска ваше устройство будет работать быстрее и эффективнее.

Существуют способы снизить риски, связанные с Wi-Fi на вашем гаджете. Первый — отключать Wi-Fi, когда выходите из дома. Для этого достаточно зайти в настройки смартфона и выбрать параметры сети. Также вы можете отключить эту функцию прямо из меню, раскрыв панель быстрого доступа.

Второй вариант — постоянно очищать список сохраненных сетей Wi-Fi, к которым вы подключались ранее. Это следует делать систематически, когда вам больше не нужно пользоваться общедоступной сетью. Также в настройках можно изменить правила использования общедоступных сетей, чтобы они автоматически «забывались».

Кроме того, эксперт отмечает, что следует отключать Bluetooth и VPN, когда они не требуются, поскольку они также влияют на безопасность, снижают время автономной работы, а VPN еще и снижает скорость мобильного интернета.

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