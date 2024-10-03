О повышении спроса говорят аналитики компании «МегаФон».

С начала сентября трафик на крупнейшие криптоплощадки увеличился больше чем на треть по сравнению с тем же периодом в 2023 году. Аналитики МегаФона связывают это с размещением 26 сентября на восьми мировых криптобиржах мемкоина HMSTR от кликер-приложения Hamster Kombat. Об этом свидетельствуют данные обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

На сегодняшний день существуют разные виды криптовалют, и мемкоин – разновидность, которая рождается благодаря интернет-мемам или подобным трендам. Существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Популярность игры вызвала аномальный интерес к крпитпе в России. В день официального релиза HMSTR на площадки суммарный объем передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели россиян на 63 %.

Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance: на нее пришлось более 45 % трафика. Второе место занимает Bybit (30 % трафика), а замыкает тройку площадка OKX (13 % трафика).

Также огромный рост показывает криптобиржа EBI Exchange, которая не предъявляет жестких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель 2024 года на 611 %.

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat привело к резкому росту интереса жителей страны к криптовалютам. По итогам сентября интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Мобильная игра Hamster Kombat («Хомяк») была запущена в Telegram в марте этого года, и игроки добывали внутриигровую валюту – мемкоин – постоянно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. А к осени мемкоин уже стал появляться на бирже под названием HMSTR. Таким образом, у игроков появилась возможность поменять внутриигровую валюту на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества, а фраза «тапать хомяка» стала интернет-мемом.

В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 годом. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на нее только за этот сентябрь увеличился на 840 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+ 557 %) и Bybit (+ 255 %). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (–18 %), KuCoin (–31 %) и Kraken (–42 %).

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.

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