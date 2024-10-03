Во всех четырех служил один и тот же настоятель, Габриель Хосе.

В двух районах Омской области прекратили свое юридическое существование четыре прихода. Речь идет о церквях в поселках Гофнунгсталь, Маргенау и Солнцевка Исилькульского района, а также в поселке Саргатское Омской области.

Как уточняет «СуперОмск», некоммерческие организации ликвидированы по решению суда 1 октября. Настоятелем всех четырех приходов был Габриель Хосе.

Приходы в Исилькульском районе зарегистрированы в 1993 году, в Саргатском – в 1997-м.

Вероятно, закрытие церквей как-то связано с визитом силовиков в апреле нынешнего года в Греко-католический приход в Омске, на пересечении улиц Омской и 23-й Линии. Там также служил Габриель Хосе. Тогда было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Расследование еще не завершено.