Женщина пропала сегодня, ее поиски объявили вечером.

Сегодня, 2 октября, омский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на 77-летнюю Алевтину Новолодскую (Анисимову). Пенсионерка вышла из дома сегодня и пропала. В последний раз ее видели в Омске.

Рост пропавшей омички составляет 158 см. У нее нормальное телосложение, рыжие волосы с сединой и серо-голубые глаза. На момент пропажи на Алевтине была бежевая ветровка с капюшоном, темно-зеленое платье, черные туфли и коричневая шляпа.

Сообщить о пропавшей омичке нужно по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.