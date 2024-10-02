Омск-Информ
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·Общество

Регион занял 77-ю строчку из 83.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2024 года. Позиции в рейтинге распределили между 83 российскими регионами.

Первое место в рейтинге заняла Республика Алтай. На второй строчке расположилась Москва, на третьем – Мурманская область. Омская область вошла в последнюю десятку. Она расположилась на 77-м месте.

Замыкают рейтинг такие регионы, как Челябинская и Свердловская области. Хуже всего экологическая ситуация сложилась в Забайкальском крае. Он занял 83-ю строчку.

·Общество

Регион занял 77-ю строчку из 83.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам лета 2024 года. Позиции в рейтинге распределили между 83 российскими регионами.

Первое место в рейтинге заняла Республика Алтай. На второй строчке расположилась Москва, на третьем – Мурманская область. Омская область вошла в последнюю десятку. Она расположилась на 77-м месте.

Замыкают рейтинг такие регионы, как Челябинская и Свердловская области. Хуже всего экологическая ситуация сложилась в Забайкальском крае. Он занял 83-ю строчку.