Омск-Информ
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·Общество

Уже скоро жители микрорайона «Радуга» будут любоваться оленем на фоне леса.

Сегодня, 2 октября, в телеграм-канале «Омск путеводитель» появилась информация, что в Омске появится новый мурал. Он расположится в Ленинском округе на «Телевизионке».  По словам омичей, большой мурал начали создавать на стене дома № 23 на улице Крыловской. Он появится благодаря арт-фестивалю «Омск, ты просто космос».

Уже скоро жители микрорайона «Радуга» смогут полюбоваться муралом, который представляет из себя оленя на фоне зеленого леса. Напомним, что ранее в ЖК «Модерн» на улице 2-я Поселковая открылся самый большой за Уралом музей под открытым небом.

·Общество

Уже скоро жители микрорайона «Радуга» будут любоваться оленем на фоне леса.

Сегодня, 2 октября, в телеграм-канале «Омск путеводитель» появилась информация, что в Омске появится новый мурал. Он расположится в Ленинском округе на «Телевизионке».  По словам омичей, большой мурал начали создавать на стене дома № 23 на улице Крыловской. Он появится благодаря арт-фестивалю «Омск, ты просто космос».

Уже скоро жители микрорайона «Радуга» смогут полюбоваться муралом, который представляет из себя оленя на фоне зеленого леса. Напомним, что ранее в ЖК «Модерн» на улице 2-я Поселковая открылся самый большой за Уралом музей под открытым небом.