Они автоматически включаются с наступлением темноты.
Жители домов на улице 21-й Амурской неоднократно обращались с просьбой установить фонари, и теперь работы на финишной прямой. По информации омского департамента строительства, сейчас установлены 93 железобетонные опоры, ведется устройство воздушной линии и установка светильников. Фонари будут работать в автоматическом режиме, без участия человека. Линия осветит проезжую часть и прилегающую пешеходную зону. Умные, светосберегающие фонари были произведены в Санкт-Петербурге.
– Они адаптируются к текущему уровню освещенности и сами включаются в работу ночью и, соответственно, выключаются в более светлое. Светильники при этом комфортны для человеческого глаза и не слепят водителей транспорта, даже, наоборот, приглушают свет фар встречных автомобилей, – рассказала инженер производственно-технического отдела ООО «Сибрегионсвет» Елена Костюк.
Работы планируют закончить до конца текущей недели.