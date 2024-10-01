Чтобы вернуть деньги, женщине пришлось обратиться в суд.

Жительница Нововаршавского района Омской области подала иск к ООО «Дивайн». Женщина заказала в компании изготовление и доставку дивана за 172 тыс. рублей и внесла 122 тыс. рублей в качестве предоплаты. Однако компания в указанный в договоре срок диван не привезла.

Как сообщили в пресс-службе Нововаршавского районного суда, женщина обратилась к компании с претензией. Однако расторгать договор и возвращать деньги «Дивайн» не стал. Тогда женщина пошла в суд, требуя вернуть предоплату, а также выплатить ей 50 тыс. рублей в качестве неустойки и компенсации морального вреда.

Суд иск удовлетворил. Компанию также оштрафовали на 86 тыс. рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу. «Дивайн» может его обжаловать.