Омск-Информ
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·Спорт

Молодежь научилась аккуратно пользоваться этим объектом. Отремонтировать нужно лишь скамейки.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о начале ремонта скейт-парка на улице Бударина в центре города. Сотрудники бюджетного учреждения «Спортивный город» приведут в порядок скамейки и закрасят некоторые надписи. В целом, отмечает глава города, омская молодежь пользуется объектом аккуратно.

– В этом году, если опустить майский инцидент, спортивная площадка прошла лето с наименьшими потерями: без актов вандализма и хулиганства. Очень хочется, чтобы эта позитивная тенденция сохранялась и распространялась на другие общественные пространства, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Инцидент, о котором упомянул мэр, произошел в мае 2023 года. Тогда вандалы разгромили в скейт-парке лавочки и поломали саженцы деревьев.

·Спорт

Молодежь научилась аккуратно пользоваться этим объектом. Отремонтировать нужно лишь скамейки.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о начале ремонта скейт-парка на улице Бударина в центре города. Сотрудники бюджетного учреждения «Спортивный город» приведут в порядок скамейки и закрасят некоторые надписи. В целом, отмечает глава города, омская молодежь пользуется объектом аккуратно.

– В этом году, если опустить майский инцидент, спортивная площадка прошла лето с наименьшими потерями: без актов вандализма и хулиганства. Очень хочется, чтобы эта позитивная тенденция сохранялась и распространялась на другие общественные пространства, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Инцидент, о котором упомянул мэр, произошел в мае 2023 года. Тогда вандалы разгромили в скейт-парке лавочки и поломали саженцы деревьев.