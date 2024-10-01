В регионе насчитали 311,4 тыс. женщин и 130,3 тыс. мужчин.
Сегодня, в Международный день пожилых людей, Омскстат опубликовал данные о пенсионерах Омской области на начало года.
Пожилые люди составляют 24,3 % населения региона. Это 441,7 тыс. человек. Из них 73,3 % живут в городе, а 26,7 % – в селах. Отметим, что женщин пенсионного возраста в регионе оказалось вдвое больше, чем мужчин: 70,5 % (311,4 тыс. человек) против 29,5 % (130,3 тыс. человек).
Ранее сообщалось, что ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Омской области за год снизилась на 0,4 года. Несмотря на то что в городе она увеличилась на 0,24 года, в селах – уменьшилась на 2 года.